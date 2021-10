Al Maradona per Napoli-Bologna già esaurito un settore

In vista della partita di domani sera, qualche dubbio di formazione verrà sciolto solo nelle prossime ore con le prove indicative e le classiche risposte della vigilia. L’idea iniziale di Spalletti è quella di confermare in blocco la squadra delle ultime settimane, Per domani, intanto, la città sta rispondendo presente: già venduti ventimila biglietti, esaurita la Curva B (superiore). Anche domani sera mancheranno i rappresentanti dei gruppi organizzati nelle Curva, per le note vicende delle multe e del regolamento che verrebbe solo applicato a Napoli e non nelle altre Regioni. Nonostante una squadra che sia in lotta per il vertice del campionato.

Fonte: CdS