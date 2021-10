TENNIS – Matteo Berrettini qualificato matematicamente alle Atp Finals di Torino

Il 2021 di Matteo Berrettini è stato a dir poco eccezionale. Finale a Wimbledon, sempre qualificato oltre il terzo turno ai tornei degli slam e convocato in Coppa Davis per le sfide contro Stati Uniti e Colombia. Oltre tutto ciò si aggiunge anche la qualificazioni alle Atp finals di Torino, dopo aver sconfitto al primo turno dell’Atp 250 di Vienna Pospisyl per 7-6; 6-3. Adesso si attenderà Sinner che se dovesse qualificarsi per le semifinali, balzerebbe al nono posto. Insomma una doppietta azzurra in vista di Torino, non sarebbe male.

Fonte: sky.sport.it