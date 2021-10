Supercoppa italiana: la ricerca della data coinvolge anche il Napoli

La prossima Supercoppa italiana sarà tra Inter e Juventus. La gara dovrebbe disputarsi il prossimo 5 gennaio a San Siro: in arrivo l’ok definitivo della Lega Serie A. L’opzione saudita sarebbe tramontata per la scadenza di una clausola. Come sottolinea La Repubblica tale data implicherebbe lo spostamento di Juve-Napoli di campionato. Ci sarebbe una finestra a gennaio, ma difficilmente il Napoli accetterà, anche perché così i partenopei avranno l’opportunità di recuperare i giocatori impegnati in Coppa d’Africa.