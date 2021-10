Marchini:” Bologna, in forse un top in vista del Napoli”

Il giornalista del quotidiano “Il resto del Carlino”, Gianmarco Marchini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha raccontato l’ultima novità che arriva da Bologna in vista della sfida col Napoli. Ecco quanto emerso:

“In vista del Napoli, il grande allarme in casa Bologna riguarda le condizioni di Arautovic: ha un problema costante al flessore, soffre per i troppi impegni ravvicinati. Va un po’ gestito e c’è il rischio concreto che possa essere out per la trasferta di Napoli. Mihajlovic dovrebbe rischierare la difesa a tre, ha dato la dimostrazione col Milan di potersela giocare con doppia inferiorità numerica. Si dovrebbe abbassare De Silvestri pronto a dare una mano in difesa insieme a Medel e Theate. Nel caso in cui l’austriaco non dovesse farcela ci sarebbe un punto interrogativo molto grande sull’erede”.

