Galante: “Gran colpo di Giuntoli l’acquisto di Rrahmani”

L’ex difensore Fabio Galante, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania: “Campionato? Le squadre che attualmente sono prime sono candidate al titolo, ma possibile che tra qualche domenica cambi l’alta classifica. Il Napoli è quella che ha dato più concretezza e qualità. Ero all’Olimpico, potevano vincerla entrambe, ma è uscito un pareggio. Inter-Juventus è finita con un rigore da polli per i nerazzurri, per dare rigore ci vuole ben altro. Il Var vede il contatto, ma non vede la forza che ha fatto cascato il calciatore. Anche a Roma c’è stato un intervento simile su Anguissa, ci poteva stare il penalty e non lo hanno dato. Rrahmani? Mi sembra più grosso di me. Luciano Spalletti gli ha dato fiducia quando Manolas non era al meglio, lui ha fatto la sua figura. Nemmeno prima era da buttar via, ora sta esprimendo il suo valore. Giuntoli lo ha preso per questo ed ha fatto un gran colpo, è un nuovo titolare a tutti gli effetti”.