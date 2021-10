G. Paparesta, ex arbitro: “Per me non c’erano i rigori, ma errori di deformità”

E’ intervenuto l’ex arbitro Gianluca Paparesta: “Più che di errori dobbiamo parlare di gravi deformità, ci sono disposizioni che vengono cambiate di partita in partita. Quando l’immagine parla chiaro non si può non dare il rigore. Per me quello su Anguissa non è rigore, così come non lo era quello della Juventus. Ma se l’arbitro è stato richiamato a Milano doveva esser richiamato anche a Roma”.

Fonte: tuttomercatoweb.com