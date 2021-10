[Formazioni] Napoli/Bologna, tre cambi per Spalletti. Mihajlovic pensa ad una squadra “compatta”

Giovedì sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli, una delle due capolista, affronterà il Bologna, per la decima giornata di campionato. Pochi cambi per mister Spalletti, squalificato contro i felsinei, al suo posto Domenichini. Demme in vantaggio rispetto ad Anguissa, Elmas per Zielinski e Lozano in luogo di Politano. Per i rossoblu invece assenti per squalifica Soumoro e Soriano. Probabile la difesa a tre, con De Silvestri a destra. Centrocampo a cinque con Svamberg e Dominquez alle spalle del duo Arnautovic-Barrow.

Fonte: CdS