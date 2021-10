DIFESA – In vista del Bologna, le ultime su Manolas e Malcuit

Ieri giornata di riposo per il Napoli, ricaricare le batterie dal punto di vista psicologico e fisico, in vista della gara di giovedì contro il Bologna. Il tecnico Luciano Spalletti, squalificato contro i rossoblu, oggi valuterà le condizioni di Malcuit e Manolas. Per il terzino destro, si proseguirà con la tabella di marcia per il recupero. Per il difensore greco invece ci sono progressi, dopo la lesione al grande gluteo subito contro il Legia Varsavia. Difficilmente ci sarà contro i felsinei di Mihajlovic.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport