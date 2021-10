Nico Gonzalez positivo al Covid-19. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica: “Nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività. Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente”.

Fonte: sport.sky.it