Conferenza della viglia: l’appuntamento con mister Spalletti

Questa settimana il torneo di serie A prevede un turno infrasettimanale al via già oggi. Per il Napoli, domani, sarà già vigilia. Al Maradona, infatti, giovedì sera è atteso il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come di consueto, il tecnico azzurro, Luciano Spallettti, presenterà la gara in conferenza. L’appuntamento è per domani.

