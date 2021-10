Come sono legati tra loro sport e gioco d’azzardo

Come appassionato di sport, nel corso del tempo potresti essere incappato in uno sport pubblicitario di una qualche piattaforma di scommesse sportive, in diretta TV, in streaming da pc o dispositivo mobile. Infatti, sponsorizzazioni del gioco d’azzardo e nelle scommesse, nel mondo del calcio e dello sport in generale, non sono una novità; ma piuttosto un fenomeno molto diffuso, cresciuto di pari passo con il potere economico del settore in questione. Lo stesso capita anche nelle arene, dove sono presenti sempre più poster pubblicitari ed annunci durante la pause relativi a scommesse e gioco d’azzardo.

Ma perché questo accade? La risposta è molto semplice: diverse squadre hanno come sponsor principale proprio le società di scommesse sportive o di gioco d’azzardo. Questo capita, anche, perché molti appassionati di sport che conoscono bene le squadre, sono in grado di prevedere i risultati della partita e ne scommettono il la vincita, la perdita o il punteggio, magari anche giocando dei soldi. Ecco che appare chiaro anche una certa connessione tra sport e casinò, con slot machine o giochi da tavolo.

Oggi le scommesse sportive sono un’attività molto popolare tra i giocatori d’azzardo e gli appassionati del calcio. Inoltre, con l’approdo nel digitale, molti sono sempre più numeri i casinò on line, ed è sempre più facile trovare piattaforme attraverso le quali giocare e scommettere. Bisogna, vista la grande presenza sul web, fare attenzione alle diverse piattaforme presenti ed affidarsi solo alle più attendibili, riconoscibili grazie alla licenza ADM (precedentemente nota come AAMS), l’unica riconosciuta e rilasciata dallo Stato. Le scommesse, sportive e non, infatti sono legali in molte nazioni europee, e in Italia nello specifico vengono gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Le più affidabili offrono anche delle guide dedicate alla raccolta dei migliori casinò italiani online, che comprendono spiegazioni semplici e veloci dove sono introdotti i criteri per ottenere (e mantenere) le certificazioni di qualità. Così come è garantita sicurezza, affidabilità, assistenza 24/7, bonus e tanto altro! Come sono iniziate le scommesse sportive? Le prime scommesse sportive risalgono a un paio di centinaia di anni fa, al Regno Unito. Anche se, già i romani scommettevo sul risultato delle corse e dei giochi, è quindi assai probabile che l’inizio delle scommesse sportive risalga alle prime competizioni. Ma, nel Regno Unito, 200 anni fa, erano molto popolari tra gli scommettitori, in particolar modo quelle dedicate all’ippica tra corse e gare di galoppo. Alle corse equine, gli spettatori erano soliti scommettere solo ed unicamente su alcuni tipi di risultati, come a vanto di essere degli esperti in quel determinato settore. Inizialmente sugli altri sport all’epoca emergenti, come il calcio, nato intorno agli anni Sessanta dell’Ottocento, gli anglosassoni scommettevano solo come forma di intrattenimento piuttosto che con l’intento di avere vere vincite in denaro. Oggi invece le scommesse ed i casinò online sono utilizzati dai giocatori proprio con lo scopo ultimo di vincere dei soldi. E un altro motivo per cui è possibile associare così bene lo sport al gioco d’azzardo dei casinò è che agli scommettitori interessa speculare e, al tempo stesso, dimostrare di essere degli esperti nel proprio campo. Esattamente come gli inglesi alle corse al galoppo 200 anni fa. Tutti gli appassionati, d’altronde, amano dimostrare la proprio conoscenza su sport e sulle possibilità di vincita delle slot online. Ed è proprio in questo momento che i casinò online fanno il loro ingresso, perché permettono agli appassionati di giocare a slot machine online o ai giochi da tavolo come il blackjack, il poker o la roulette, gusto per citarne alcuni tra i più popolari.

L’avvento di Internet ha aumentato in maniera esponenziale la popolarità tutti i giochi, sportivi o meno. E quelli che un tempo erano conosciuti solo in alcune regioni d’Italia, sono oggi amati in tutto il mondo, grazie anche alla combinazione con il gioco d'azzardo che molti siti propongono. Questo è una delle modalità che ha reso la relazione tra gioco d’azzardo e scommesse sportive così stretto. Dove il denominatore comune è sempre il legato al mondo dell’intrattenimento, in modo particolare online, nel quale sempre di più si stanno sviluppando modalità per giocare in sicurezza in ogni momento, da ogni luogo.