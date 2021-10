CALCIO FEMMINILE – Buon pari contro la Norvegia per l’Italia Under 19

Dopo i successi contro Polonia (4-0) e Azerbaijan (9-0), oggi l’Italia Under 19 ha affrontato nel pomeriggio la Norvegia, sfida valevole per il primato, sul campo di Abano Terme. Le azzurrine sbloccano la gara con un tiro preciso e da posizione impossibile da parte di Arcangeli. Le scandinave pareggiano a metà ripresa con Omarsdottir che sfrutta al meglio l’assist della compagna di squadra. A fine gara le parole del c.t. Enrico Sbardella. “Volevamo fortemente questo risultato, perché ci permette di chiudere come primi il nostro girone grazie alla differenza reti: a dicembre nelle urne di Nyon saremo teste di serie e potremo guardare con ottimismo all’Élite round della prossima primavera. Nel primo tempo abbiamo giocato bene sul palleggio e nella ripresa abbiamo saputo soffrire: le ragazze sono rimaste unite e sono riuscite a portare fino in fondo questo risultato”.

Italia-Norvegia 1-1

ITALIA: Beretta; Battistini, Massimino (34’st Bertucci), Passeri, Pellinghelli; Pavan (20’st Colonna), Ferrara, Giai (46’st Mariani); Pfattner, Beccari (45’st Cochis), Arcangeli. A disp.: Gilardi Au., Gilardi As., Bertucci, Larenza. All.: Sbardella

NORVEGIA: Panengstuen; Lovas (23’st Tandberg), Luthcke, Rindal, Johansen; Skretting (1’st Dirdal), Jorde, Bronstad; Sorbo (37’ st Ose), Omarsdottir (32’st Laupstad), Kyvag. A disp.: Berge, Brekken, Laupstad, Brunes, Birkelund, Svandal. All.: Riise

ARBITRO: Cketkovic (SRB). Assistenti: Kostic (SRB) e Pereira Alves (POR). IV Ufficiale: Pimenta Oliveira (POR)

RETI: 4’pt Arcangeli, 11’st Omarsdottir

NOTE – ammonite Massimino, Battistini, Kyvag

Gruppo 7: risultati, calendario e classifica

Mercoledì 20 ottobre

Norvegia-Azerbaigian 7-0

Polonia-Italia 0-4

Sabato 23 ottobre

Italia-Azerbaigian 9-0

Norvegia-Polonia 3-1

Martedì 26 ottobre

Azerbaigian-Polonia 0-2

Italia-Norvegia 1-1

Classifica: Norvegia e Italia 7 punti, Polonia 3, Azerbaigian 0

Fonte: figc.it