B.Mutti: “Anguissa valore aggiunto per il Napoli di quest’anno”.

L’allenatore Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, parlando dell’attualità calcistica:” Anno delle outsider? In virtù delle difficoltà della Juventus, partita col freno a mano. Già lo scorso anno si vedeva un Napoli che ha fatto un percorso di crescita, con un Osimhen spesso in situazioni precarie, quest’anno c’è una squadra collaudata con inserimenti di valore come Anguissa: il Napoli ha il centrocampo più fisico e più tecnico. In questo momento ha tutte le carte per giocarsi il campionato. Il Milan ha le sue difficoltà e sta facendo qualcosa di straordinario, con grande merito, e questo rafforza l’autostima“.

