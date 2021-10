ATTACCO – Elmas e Lozano, le possibili “carte” in vista del Bologna

Il Napoli tornerà quest’oggi al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista del match di giovedì al “Maradona” contro il Bologna. Per quanto riguarda l’attacco due le certezze: Insigne a sinistra e Osimhen come punta, per ritrovare la verve sotto porta. Per il resto due i possibili cambi Lozano a destra al posto di Politano ed Elmas per un Zielinski, tra i meno in forma della squadra azzurra.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport