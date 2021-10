Aronica: “Le big del campionato italiano devono avere paura del Napoli.”

A rilasciare alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“I numeri del Napoli fanno ben sperare, è chiaro che tutti auspicano che la stagione possa andare bene fino alla fine: penso che mai come quest’anno c siano le carte in regolare per poter vincere la stagione. A prescindere dalla Coppa d’Africa che porterà via Osimhen, Anguissa e Koulibaly, e se il Napoli li perdesse verrebbe a mancare qualcosa, gli azzurri tengono botta con tutti e hanno un livello tale da equipararsi alle big di campionato italiano: non è il Napoli a doversi preoccupare, ma le avversarie a preoccuparsi di lui”.

