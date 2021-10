Allenatori espulsi: in 4 resteranno a casa, è “cifra” record

Gasperini, Inzaghi (Simone), Mourinho e Spalletti, in rigoroso ordine alfabetico. Tutti espulsi domenica, tutti a casa. Un record, nel senso che l’ultima volta che la serie A aveva visto una situazione simile, nella stagione 2016-2017, di tecnici espulsi ce n’erano stati solo tre. I referti arbitrali arrivati sul tavolo di Mastrandrea non hanno lasciato molto spazio alle interpretazioni. Il Giudice sportivo ha applicato il tariffario, senza sconti né aggiunte. E così, Gasperini è stato fermato per un turno per il rosso diretto e si porterà dietro l’ammonizione per avere «all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose». E se l’allenatore dell’Atalanta ha aperto la giornata dei record, Simone Inzaghi, con il lancio della pettorina, ha chiuso la serata. Anche in questo caso, è stato il Quarto uomo a segnalare il fatto. Il Giudice Sportivo ha comminato un turno anche ai due allenatori del big match dell’Olimpico, Mourinho e Spalletti. Quest’ ultimo ha ampiamente spiegato che il suo “bravo” non fosse affatto ironico, ma tant’è…I due tecnici, a fine gara, si sono scusati. Un turno di stop e cinquemila euro di multa che, per il regolamento interno al Napoli, paga chi la riceve. A Spalletti, dunque, anche il danno…