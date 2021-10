Spalletti divide i pareri del CorrSport e “Il Mattino”

Il Mattino dà 7 Spalletti – L’impatto degli azzurri non è da prima della classe eppure l’impressione è che il tecnico abbia studiato tutto a tavolino. Doveva far sfogare la Roma e lo fa senza rischiare quasi mai. Non stravolge mai le sue convinzioni tattiche, ha coraggio e dà coraggio. Da un certo momento in poi ecco la squadra capolista: il Napoli prova a vincere ma rischia anche di perdere. Resta l’imbattibilità. Non è poco.

Per il CdS Spalletti è da 6 – Il Napoli fa l’esatto contrario di quello che aveva chiesto e la timidezza gli rovina il copione. Però resta imbattuto e capolista (con il Milan).