Rocchi: “Ieri è stata un’ottima giornata, Massa si è sentito attaccato”

Ieri, durante la gara tra Roma e Napoli, entrambi gli allenatori (Mourinho e Spalletti) sono stati espulsi e non si può dire si sia trattato di un match “rovente” o particolarmente veemente, sia in campo, sia sulle rispettive panchine. Il designatore Rocchi, a Radio Anch’io ha commentato l’accaduto:

«Ho parlato con Spalletti e Mourinho che si sono scusati a fine partita. E sono molto contento. Spalletti è toscano come me, Massa è un ragazzo più introverso l’ha vissuta male e ha reagito sentendosi attaccato. Abbiamo chiesto agli arbitri di essere intransigenti con chi si comporta male». Ha ancora aggiunto: «Non ci tiriamo indietro di fronte a eventuali errori. Sono soddisfatto della giornata di ieri, ottima. Abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani e di dare spazio a ragazzi in crescita. Sono contento di come hanno approcciato le ultime gare. “Spero che ci sia la volontà di aspettarli. Commetteremo degli errori. I ragazzi devono decidere in campo. Ed è per questo che li difendo. La Var ha portato molta più giustizia nel calcio. Basti pensare agli errori dei gol in fuorigioco, quasi eliminati. Nel futuro avremo una Var diversa, la tecnologia è in continua evoluzione. Ci deve dare una mano, ma l’arbitro che in campo decide è una garanzia per tutti».