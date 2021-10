Ieri mattina si sono giocate le tre partite della sesta giornata di campionato Primavera 1. Inizia il Napoli di Frustalupi che sconfigge in casa l’Atalanta per 1-0. La Roma non va oltre il 2-2 interno contro l’Empoli. Infine la Juventus batte per 2-1 un coriaceo Bologna.

Napoli-Atalanta 1-0

Roma-Empoli 2-2

Juventus-Bologna 2-1

A cura di Alessandro Sacco