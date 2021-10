La moviola di E. Pinna boccia la prestazione di Massa

Insufficiente Massa (Il Cds vota 4,5), in un big match dopo che questa estate, coinvolto nello scandalo dei rimborsi, aveva scritto nell’etere che era finita. Troppi errori disciplinari (Osimhen e Abraham hanno rischiato l’espulsione, mancano diversi gialli) e tecnici (per tutti: su Anguissa il rigore poteva starci, soprattutto se il VAR…). I giocatori in campo l’hanno accettato poco. Dopo la fine (fischiata con anticipo, per il fallo di Zaniolo s’è rimasti fermi parecchio) un rosso per Spal-

letti che appare poco chiaro.



RIGORE AL VAR



Viña ricadendo colpisce Anguissa con lo scarpino sinistro che struscia il tendine d’Achille della gamba destra dell’azzurro: Massa non lo vede, ma il VAR (Di Bello) avrebbe dovuto segnalare l’OFR. E, nel caso, sarebbe arrivato il rigore.



ROSSI E GIALLI



Mancano i gialli a Viña e a Zielinski. Brutto gesto di reazione di Osimhen su Mancini (lui rude, col braccio sull’azzur- ro), VAR controlla e tace. Poco dopo, Abraham (già ammonito) alza la gamba e colpisce – non volontariamente – Zielinski: ci poteva stare 2º giallo. Giusto il rosso a Mou, ma la sua reazione scomposta è dovuta a un errore di Massa: la trattenuta di Insigne a Zaniolo è netta (sui calzoncini), lo stesso errore che poi costò il rosso a Acerbi in Bologna-Lazio.



OFFSIDE



Osimhen offside (oltre Ibañez) sul cross di Fabian Ruiz, gol annullato, bene (anche perché ottimamente posizionato) l’assistente Imperiale.



VAR: Di Bello 5 – Ha responsabilità grosse.

E. Pinna (CdS)