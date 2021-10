Il palo ferma Osimhen: il nigeriano due volte vicino a timbrare il match

Chiuso nel traffico in avvio di partita Osimhen che fa a sportellate con Mancini, i due entrano a stretto contatto ravvicinato, l’arbitro Massa lascia proseguire dopo il controllo Var. Una sola imbucata centrale per il nigeriano nella prima frazione: a Victor viene fischiato il fuorigioco, il suo tiro comunque è respinto da Rui Patricio. Pericolosissimo invece il nigeriano in avvio di ripresa, si lancia sull’assist di Politano, la doppia carambola con Mancini fa finire il pallone sul palo. Sul successivo calcio d’angolo Osimhen pizzica di testa la parte alta della traversa (segna di testa nel finale sul cross di Fabian Ruiz ma il gol è annullato per fuorigioco). Situazione simile sull’altro lato con Abraham fermato in recupero in avvio di gara da Koulibaly, pericoloso in una circostanza successiva, ma con la difesa azzurra che ha poi preso le misure. Fonte: Il Mattino.