Il centrocampo azzurro aspetta Zielinski, perfetta la coppia Ruiz/Anguissa

Una coppia che funziona alla grande quella del centrocampo azzurro. Fabian Ruiz ed Anguissa sembrano davvero completarsi a vicenda. Il Napoli attende solo Zielinski che ancora non riesce ad esprimersi al meglio. Il Mattino vota così la mediana azzurra:

Primo tempo meno lucido rispetto alle altre gare, la velocità di palleggio della Roma mette in difficoltà la sua interdizione, ma partecipa con intelligenza e forza alla manovra. Poi cresce quando la squadra prende il pallino del gioco e ricade in qualche amnesia quando c’è solo da correre.

7 Fabian Ruiz –