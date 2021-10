Il Bayern pronto ad offrire una cifra monstre per Osimhen

Il lavoro di Victor Osimhen ed i 9 gol segnati finora non passano inosservati in Europa. Tanti sono i club interessati al giovane attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato da Diario As, a guardare con interesse Osimhen ci sarebbe il Bayern Monaco: i tedeschi non conoscono il futuro di Lewandovski e stanno già guardandosi intorno per l’eventuale sostituto. L’Italia, da questo punto di vista, si rivela importante: i bavaresi avrebbero pronti fino a 100 milioni da investire su una punta come quella azzurra, ma seguono con interesse anche Dusan Vlahovic a Firenze