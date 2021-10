Di Lorenzo: “Con Spalletti abbiamo diversi sistemi, siamo cresciuti in consapevolezza”

Un’altra prestazione positiva per l’instancabile Di Lorenzo, l’altro azzurro, insieme a Koulibaly, che ha giocato tutte le partite in campionato e in Europa League. «Con Spalletti abbiamo diversi sistemi, a volte resto più bloccato a fare il terzo, in altre partite invece lo fa Mario Rui e mi alzo io. Era difficile contro una grande squadra, siamo contenti della prestazione ma dal campo sembrava che potessimo portarla a casa», ha spiegato a Dazn. «Sappiamo di essere una grande squadra, lo dirà il campo se qualcuno ci sarà superiore, affrontiamo ogni gara nel modo giusto. Siamo venuti a Roma in un ambiente particolare e abbiamo fatto una buona partita controllando bene il gioco. Sapevamo che loro erano bravi nelle ripartenze e serviva fare buone coperture preventive e dovevamo essere corti per limitarli. Hanno grandi giocatori, giovani e con gamba». Per Di Lorenzo questa è la terza stagione a Napoli, un rendimento sempre molto alto, una straordinaria continuità. «L’eredità di Maggio? È un po’ pesante. Siamo cresciuti in consapevolezza, Spalletti ci ha dato una grande forza e ci ha fatto credere più in noi stessi. Questo in campo si vede, cerchiamo di fare sempre la partita: siamo venuti qui per cercare di imporre il nostro gioco e a tratti ci siamo riusciti. Siamo cresciuti tanto».

