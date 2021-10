Avversario Napoli – Mihajlovic si affiderà a due ventenni nel match del “Maradona”

Il Bologna ha sfiorato il punto in nove uomini contro il Milan, prima di cadere sotto i colpi di Bennacer e Ibrahimovic. Ora Sinisa Mihajlovic dovrà trovare nuove soluzioni per far punti contro l’altra capolista, il Napoli. Al “Maradona” mancheranno per infortunio Bonifazi, Kingsley e Viola, per squalifica invece Soumoro e Soriano. Il tecnico dei felsinei starebbe pensando di affidarsi ai 2001 Binks in difesa e Vignato sulla trequarti. L’alternativa sarebbe Skouten, in caso di crescita di condizione. In attacco probabile il recupero di Arnautovic, alle spalle Barrow che sta in buona condizione fisica.

Fonte: Davide Cervellati CdS