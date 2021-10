Attacco – Osimhen gara di lotta vera

6 Politano –

Punta Vina con continuità, salta in diverse circostanze l’uruguaiano e riesce a trovare spunti interessanti. In fase difensiva, sempre attento su Mkhitaryan e sono tante le situazioni in cui rincorre gli avversari sulla fascia. Poi sguscia via in area per l’occasione d’oro di Osimhen.