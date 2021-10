VIDEO – CR7 perde la testa per un gol annullato e prende a calci un avversario

Brutta serata per il Manchester United, che viene letteralmente travolto dal Liverpool per 5-0. Cristiano Ronaldo, ex attaccante della Juventus si è reso protagonista di un bruttissimo episodio. Dopo un gol annullato dal VAR per fuorigioco, ha preso a calci il pallone che era finito sotto l’avversario Curtis Jones a terra. Cose che con lo sport, col calcio, non dovrebbero avere a che fare mai.

Il video del gesto di CR7

Ça commence à rager là pic.twitter.com/ayqLr6ygjo — Mon Petit Gazon ⚽️ (@MonPetitGazon) October 24, 2021