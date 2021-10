Un anno fa, Mourinho: “Se ha paura della concorrenza, non lo voglio”

Victor Osimhen e José Mourinho. Il secondo ha già in precedenza detto la sua sul primo. Era settembre del 2020 e il 9 azzurro era un gioiellino sul mercato. Su di lui, oltre al Napoli e l’Arsenal, anche il Tottenham, allaenato proprio dallo Spacial One. Il nigeriano, reduce da un anno di Ligue 1, non volle mettersi in concorrenza con Kane e non accettò il possibile trasferimento. Mourinho non fu dolce di sale nella circostanza: “Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la concorrenza, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se un giocatore non ha ambizioni, non fa per noi”, le parole riportate all’epoca dalla stampa inglese.