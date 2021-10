Buona, buonissima notizia per Stefano Pioli: Theo Hernandez non è più positivo al Covid-19. Il calciatore rossonero aveva contratto l’infezione in seguito agli impegni con la Nazionale. L’ultimo tampone effettuato dal terzino francese, come comunicato dallo stesso club meneghino sui propri canali ufficiali, ha dato esito negativo. L’ex Real Madrid torna dunque a disposizione del tecnico milanista e potrà già essere abile ed arruolato per la prossima partita di martedì contro il Torino.