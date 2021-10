Annata da incorniciare per il tennista italiano Jannik Sinner che conquista il quarto torneo del 2021. Il ragazzo altotesino domina in finale l’argentino Shwartzman con un doppio 6-2, come nella semifinale di ieri. Con questo successo Sinner guadagna punti che in ottica Atp Torino è oro colato.

La Redazione