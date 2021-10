Che clamorosa disfatta per lo Spartak Mosca! La squadra di Rui Vitoria viene distrutta per 7-1 in casa dello Zenit San Pietroburgo nella 12ª giornata della Premier russa. Match a senso unico alla Gazprom Arena. I padroni di casa dilagano con le doppiette di Azmoun e di Mostovoy e le reti di Claudinho, Dzyuba ed Erokhin, in mezzo il gol della bandiera per lo Spartak di Sobolev. Lo Spartak precipita al settimo posto in classifica a -9 punti proprio dalla capolista Zenit