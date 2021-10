SETTORE GIOVANILE – Pari di rimonta del Napoli Under 16, successo a Cosenza per l’Under 17

Domenica che si tinge d’azzurro per le squadre del settore giovanile del Napoli. In mattina c’è stato il successo della Primavera di Fustalupi contro l’Atalanta, con la rete decisiva di D’Agostino. A seguire l’Under 17 vince il recupero a Cosenza grazie al gol di Vilardi. Pareggio per l’Under 15 di Sorano per 0-0 a Trigoria contro la Roma. Infine pari di rimonta dell’Under 16 contro i pari età giallorossi, grazie alla marcature di Malasomma e Pinzolo.

Primavera – Napoli-Atalanta 1-0

Under 15 – Roma-Napoli 0-0

Under 16 – Roma-Napoli 2-2

Under 17 – Cosenza-Napoli 0-1

A cura di Alessandro Sacco