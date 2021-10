SERIE A – Inter-Juventus 1-1, Dybala risponde al gol di Dzeko, Napoli e Milan ringraziano

Questa sera al “Giuseppe Meazza” si è giocato il derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus per la nona giornata di campionato. I nerazzurri partono aggressivi e passano in vantaggio, tiro di Calhanoglu traversa e sotto porta segna Dzeko. I bianconeri provano a reagire con Morata, ma il tiro è bloccato con un po’ d’affanno da parte di Handanovic. La partita non è spettacolare, le squadre cercano di prevalere a centrocampo, ma senza trovare sbocchi. Nella ripresa ci prova la squadra di Allegri, sempre con la punta spagnola, ma svirgola di testa. Entra Dybala e cambia la musica, dove su punizione impensierisce Handanovic. Nel finale arriva, attraverso il VAR, il rigore per i bianconeri, dal dischetto, l’argentino spiazza il portiere nerazzurro. Un punto a testa, dove Napoli e Milan ringraziano, tenendo la distanza, da sole in testa alla classifica.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (Dal 90′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (Dal 61′ Gagliardini), Perisic (Dal 72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro Martinez (Dal 72′ Sanchez). All. S. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (Dal 65′ Chiesa), McKennie (Dal 83′ Kaio Jorge), Locatelli (Dal 83′ Arthur), Bernardeschi (Dal 18′ Bentancur), Alex Sandro; Kulusevski (Dal 65′ Dybala), Morata. All. Allegri

Arbitro: Mariani di Aprilia

Gol: 17′ Dzeko (I), 89′ rig. Dybala (J)

Assist:

Ammoniti: Barella, Alex Sandro, Perisic, Chiellini

Note: all’89’ espulso S. Inzaghi per proteste.

CLASSIFICA

Napoli 25

Milan 25

Inter 18

Roma 16

Atalanta 15

Fiorentina 15

Juventus 15

Lazio 14

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Torino 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4

A cura di Alessandro Sacco