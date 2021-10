Roma/Napoli (Graf. formazioni): Spalletti cambia quasi nulla

Ospina ha preso il sopravvento su Meret e rimettere la questione in discussione non sarà cosa semplice per il portiere friulano. La difesa a 4 è ormai blindata attorno a Rrhamani e Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo, in attesa che Demme possa tornare a livelli atletici migliori, dubbi non ce ne sono, anche perché Zielinski ieri mattina si è allenato come se nulla fosse. Spalletti non ha neppure voglia di capire se Zaniolo recupera o no: la mentalità del suo Napoli passa attraverso una formazione che viene schierata a prescindere da quello che faranno gli altri. Tridente con l’unico dei ballottaggi plausibili che vede Politano (stra)favorito su Lozano. Mertens sarà tipo il sesto uomo del basket.

Secondo “Il Mattino” Napoli e Roma potrebbero scendere in campo così