Roma-Napoli, 500 ultrà per gli azzurri e Spalletti parla coi tifosi: «Sosteneteci»

Si erano dati appuntamento e non sono mancati. Gli ultras del Napoli – quelli che non stanno entrando al Maradona durante le gare interne – si sono fatti sentire dalla squadra che era in partenza da Fuorigrotta per il match di domani a Roma contro i giallorossi. n 500 almeno i tifosi che erano presenti all’esterno dello stadio Maradona. Luciano Spalletti ha lasciato il pullman in partenza per parlare con i tifosi: «Siete un valore aggiunto per noi, sostenete sempre la squadra, è quella la cosa più importante» le parole dell’allenatore azzurro prima del saluto.

