PRIMAVERA 1 – Napoli-Atalanta 1-0, ecco le pagelle de “ilnapolionline.com”

Il Napoli, dopo il successo al “Vismara” contro il Milan, quest’oggi ha affrontato l’Atalanta, vice campione Primavera 1 per la sesta giornata. Nel primo tempo Idasiak devia il tiro da pochi passi di Chiwisa. Gli azzurrini passano in vantaggio con D’Agostino, diagonale potente che supera Dajcar. I partenopei sembrano sbloccati e cercano il raddoppio con Cioffi, manca la precisione. Nella ripresa si vivacizza nel finale con Idasik strepitoso in tre circostanze, due su punizioni di Renault e poi sul diagonale di De Nipoti. Azzurrini che vanno vicini al raddoppio con Di Dona, parata di Dajcar. Primo successo per il Napoli di Frustalupi in casa e prossimo turno sarà in trasferta ad Empoli.

MARCATORI: 26′ D’Agostino (N)

AMMONITI: 79′ Mediero (A)

ESPLUSI:

ARBITRO: Signor Villa William sez. di Rimini

NAPOLI: Idasiak 7,5, Barba 7, Costanzo 7, Ambrosino 7 (dal 79′ Pesce s.v.), Cioffi 6,5 (dal 70′ Mercurio 6,5), Spavone 6,5, Hysaj 7, DI Dona 7, D’Agostino 7 (dal 79′ Toure s.v.), Giannini 6,5, Saco 7 (dall’84’ Gioielli s.v.). A disp. Boffelli, De Pasquale, Flora, Marranzino, Mane, Pontillo, Spedalieri, Marchisano,(all. Frustalupi 7).

ATALANTA: Dajcar 6,5, Del Lungo 6, Renault 6,5, Sidibe 6,5, Chiwisa 6,5 (dal 46′ Zuccon 5,5), Fisic 5 (dal 46′ Shakur 5,5), Panada 5,5 (dal 72′ Mediero 6), De Nipoti 6, Regonesi 5,5 (dal 46′ Ceresoli 5,5), Berto 5,5, Bernasconi 5 (dal 66′ Lozza 5,5). A disp. Sassi, Hecko, Guerini, Giovane (all. Brambilla 5,5).

