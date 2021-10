Osimhen e il Napoli hanno le preferenze degli scommettitori

Ritorno in campo complicato per la Roma, dopo il crollo in Conference League. La serata no fa sentire i suoi effetti sulle previsioni della gara di domenica, col Napoli fin qui a punteggio pieno. Su Planetwin365 i giallorossi partono in leggero svantaggio, sia in quota (2,85) sia nelle preferenze degli scommettitori, che hanno scelto l’«1» nel 33% dei casi. Tutto fa pensare a una partita combattuta, con gli azzurri a 2,46 e con il 39% delle preferenze. Il pareggio nei confronti diretti manca dal 2018 e stavolta pagherebbe 3,55 (28%). Nonostante il Napoli vanti la migliori difesa del campionato – solo 3 le reti subite – per gli analisti si va verso una partita da Over 2,5, così come accaduto in 4 delle ultime 5 occasioni: almeno 3 reti complessive si giocano a 1,60 e la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno vale 1,47. Caldissimo quindi il fronte dei marcatori, con Osimhen primo della lista a 2,35. Subito dietro Abraham, a 2,65 insieme a Insigne. C’è ottimismo anche per la presenza di Zaniolo, ma in questo caso la quota per il gol sale a 5,00. Fonte: CdS