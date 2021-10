Ore 20,45 Inter/Juve le probabili formazioni del CorrSport

Non è una gara come tutte le altre. Inter-Juve non lo sarà mai, al di là dei risvolti di classifica. Lo sa anche Inzaghi, alla prima sfida con i bianconeri da allenatore nerazzurro. Li ha già battuti 4 volte. E’ vero, in un totale di 14 incroci con la sua Lazio. Ma, in due occasioni, il successo è valso la Supercoppa. In questo senso, Simone è un tecnico che sa come fare male alla Signora. Riuscirci sulla panchina interista, però, avrebbe un sapore diverso, particolare. Tanto più che darebbe consistenza al ribaltamento di forze costruito l’anno scorso: prima con il netto successo a San Siro in campionato e poi con la conquista dello scudetto. Fonte e grafico (CdS)