Niente trasferta per i tifosi azzurri, Arechi vietato ai napoletani

Attesi almeno 50 mila spettatori. Olimpico praticamente sold out (capienza al 75 per cento). La prima volta del Napoli davanti a tutti questi tifosi avversari dalla fine del lockdown. Un impatto da tener conto. Intanto arriva dalla questura di Salerno il divieto anche per il derby: settore ospiti dell’Arechi chiuso per la gara di domenica prossima. Biglietti che potranno essere venduto solo ai residenti di Salerno e provincia. E non nel resto della Campania.

Fonte: Il Mattino