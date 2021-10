LIVE SERIE A – Roma-Napoli, sold-out allo stadio Olimpico

Premere f5 per gli aggiornamenti

16,11 – Questo pomeriggio allo stadio Olimpico ci sarà il sold-out, intorno ai 50 mila spettatori, in vista di Roma-Napoli.

Questo pomeriggio allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio alle ore 18,00, i padroni di casa della Roma affronteranno il Napoli, per la nona giornata di campionato. I giallorossi cercheranno un pronto riscatto dopo la pesante sconfitta contro il Bodo Glimt in Conference League, mentre gli azzurri vorranno conferme dopo lo splendido inizio in stagione. Spalletti non potrà contare sull’ex Manolas, oltre a Malcuit ed Ounas. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione