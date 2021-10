Continua il momento nerissimo del Legia Varsavia. Dopo la sconfitta con il Napoli in Europa League il Legia perde ancora in campionato, questa volta per 4-1 in casa del Piast Gliwice nella 12ª giornata di Ekstraklasa. Decisive la tripletta di Domingo e il gol di Stojiljković, di Muçi la rete della bandiera per gli ospiti. La squadra di Michniewicz rimane quartultima in classifica a +1 punto sulla zona retrocessione