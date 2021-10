Gasperini è una furia: “Gli arbitri ci mettano la faccia, come facciamo noi”

Atalanta/Udinese è terminata con il risultato di 1-1. Il tecnico dei bergamaschi, Gasperini, è stato espulso. A fine gara, davanti ai microfoni Sky, è molto polemico rispetto alla “questione arbitrale” ed ha dichiarato: “Non ce l’avevo con nessuno, non so perchè sono stato ammonito, ho detto solo che non era fallo di Scalvini, poi c’è stata un’azione in cui sono stato ammonito una seconda volta nonostante non avessi detto nulla.” E a proposito degli arbitri: “Abbiamo un grande problema arbitrale, questi signori non parlano, non mettono la faccia, poi la loro parola vale più di tutti, oggi non so cosa abbiano visto. Vengano in televisione, smettano di essere difesi, facciano i professionisti come noi. E non parlo del risultato“.