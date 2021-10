[Formazioni] Roma/Napoli, due recuperi per Mourinho. Zielinski in vantaggio su Elmas

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 18,00, la Roma affronterà il Napoli per la nona giornata di campionato. I giallorossi cercheranno il riscatto dopo il pesante 6-1 contro il Bodo Glimt e per questo che il tecnico portoghese recupera Zaniolo sulla corsia destra. Per il resto rientro di Mancini, Veretout e Abraham dal primo minuto. Per i partenopei il ballottaggio Zielinski-Elmas, è stato vinto dal polacco, recuperato già venerdì, mentre out l’ex della sfida Manolas. Attacco composto da Politano, Insigne e Osimhen.