Di Lorenzo torna all’Olimpico: per lui ancora un tour de force

Giovanni Di Lorenzo torna all’Olimpico dopo le sfide trionfali con l’Italia all’Europeo e per lui sarà la nona partita da titolare con il Napoli in campionato. Il terzino azzurro è lo stakanovista del gruppo di Spalletti, insieme a Koulibaly: tutti e due hanno sempre giocato dal primo minuto anche in Europa League. Il terzino è atteso da un altro tour de force con gli azzurri e poi sarà impegnato con l’Italia di Mancini nei match decisivi contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai mondiali in Qatar.