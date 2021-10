DAZN – Spalletti: “Dispiaciuto per l’espulsione, davvero non ho detto nulla”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni di DAZN e ci tiene a commentare subito la sua espulsione: “Non ho detto niente, non ho mai protestato, sono veramente dispiaciuto, spero che l’arbitro riesca a rendersi conto di quanto ha interpretato. Ho provato a spiegare, non so…La partita è stata equilibrata, tutte e due le squadre volevano vincere e ci hanno provato, la Roma ha giocato benissimo. Anguissa è un atleta forte è un uomo vero, sa attaccare e difendere, deve solo migliorare la finalizzazione, in questa situazioni un allenatore deve metterci poco le mani, altrimenti rischia di far danno. Sono soddisfatto perchp la squadra ha provato a pigiare e spingere, perchè la squadra ha la volontà di andarle a vincere, a volte occorre dargli quell’ aiutino in più, per cercare la vittoria. Dove possiamo migliorare è sulla costruzione, tatticamente oggi abbiamo provato diverse cose, ma non era facile, il momento della Roma era particolare. Sono un po’ giù per l’espulsione, perchè davvero non capisco, per i cori dell’ Olimpico, fino ad un certo punto, sapevo che erano per me e me li sono presi. Non ho problemi di incomunicabilità con gli arbitri, anche perchè questa era una partita difficile e Massa l’ha arbitrata benissimo, in più credo che i giocatori del Napoli non gli abbiano creato problemi…”