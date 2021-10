DAZN – Mourinho: “Gran bella partita, dove c’era rispetto, non paura”

Mourinho, allenatore della Roma, è ai microfoni DAZN a fine gara: “Gran bella partita, di livello. Se fosse finita con la vittoria della Roma sarebbe stato giusto, se fosse finita con la vittoria del Napoli, lo sarebbe stato altrettanto, così come è giusto il pareggio. C’era rispetto tra le due squadre, non paura, ma rispetto. Una partita dura, molti erano stanchissimi alla fine, ma è la stanchezza che mi piace. Una partita con due allenatori espulsi, strano, anche perchè nessuno può dire che l’arbitro abbia fatto male, anzi…Si tratta di una partita dove ognuno ha fatto bene, giocare contro il Napoli non è facile, devi essere umile e riconoscere la forza del tuo avversario. Lo 0-0 non è uno spettacolo fantastico, ma vi assicuro che anche in panchina, io, mi sono stancato. I ragazzi che ho lasciato un tribuna sono lì per questioni di spogliatoio. Quella gara resta nella mia storia e per me è difficile dimenticare. Abbiamo gestito, ovviamente, tra virgolette questa gara, perchè gestire Osimhen…non si può. Ho parlato molto con Insigne, è vero, gli ho detto che deve giocare, che è bravissimo e non deve parlare con l’arbitro…”