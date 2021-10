DAZN – Koulibaly: “Non abbiamo 10 punti di vantaggio, per cui non parliamo di scudetto”

Kalidou Koulibaly, difensore azzurro, a fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Oggi è un buon punto, non è che si possono vincere tutte le partite, noi abbiamo difeso bene la nostra porta, abbiamo avuto le nostre occasioni, peccato per il fuorigioco. La Roma aveva il suo orgoglio da difendere, dopo la partita in Norvegia, il nostro gruppo si sacrifica, ognuno gioca per gli altri, oggi, abbiamo visto un grande rientro di Fabian, per esempio. Nessuno è egoista in questa squadra, è quella la nostra forza. Amir Rrahmani è un gran difensore, lo sta dimostrando. Non pensiamo allo scudetto, noi abbiamo vinto tantissimo eppure siamo primi con il Milan, non abbiamo un distacco di 10 punti, per cui, a cosa serve parlarne? Sono orgoglioso di indossare la fascia di capitano quando non c’è Insigne, Napoli è nel mio cuore e ci tengo molto”