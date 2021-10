Bologna, infortunio Arnautovic: in dubbio la presenza a Napoli

Nella gara di ieri sera contro il Milan, Marko Arnautovic è uscito dal campo per un problema alla coscia all’83’. Un infortunio di cui c’è ancora da capire l’entità, come spiegato da Sinisa Mihajlovic nel post partita: “Ha sentito dolore, ma è ancora presto per valutare il problema. Abbiamo un’altra partita giovedì, già si rigioca. Dove abbiamo risorse faremo i cambi“. Come detto, non è ancora chiaro se l’attaccante austriaco sarà disponibile per la decima giornata di Serie A.