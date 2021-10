Per il Bologna è una serata dalle mille emozioni, non solo perchè è al momento 2-2 contro il Milan, ma anche per le due espulsioni. Nel primo tempo rosso diretto per Soumoro per fallo da ultimo uomo su Leao e nella ripresa per entrata a martello di Soriano su Balo Toure. Entrambi di conseguenza salteranno la sfida di giovedì prossimo al “Maradona” contro il Napoli.

La Redazione