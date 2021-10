Spalletti ai tifosi azzurri: “Grazie della vostra vicinanza, siete tanta roba!”

Il Napoli domani alle 18,00 si troverà all’Olimpico, di fronte la Roma di Mourinho per la nona di campionato. Spalletti, da ex allenatore giallorosso ha chiarito in conferenza stampa che se dovesse essere fischiato si dispiacerebbe. Oggi al Maradona, prima della partenza della squadra per Roma, si sono riuniti i tifosi azzurri per salutare i loro campioni e per incoraggiarli. La risposta di mister Spalletti è stata forte: “Grazie della vostra vicinanza, è molto importante per noi. I più importanti sono i calciatori, bisogna difendere loro. Voi siete una forza aggiunta per noi, siete tanta roba e ci state vicini, grazie!“